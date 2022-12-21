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21 Aralık 2022 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 20:00:00

Minik yüreğe büyük sürpriz

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Van'da daha önce doğum günü hiç kutlanmayan Nisanur'a Gençlik Merkezi gönüllüleri sürpriz yaptı. Sınıfa müfettiş geleceğini zanneden Nisanur, karşısında palyaço ve üzerinde mumları yanan pastayı görünce mutluluk gözyaşı döktü.

Van'da daha önce doğum günü hiç kutlanmayan Nisanur'a Gençlik Merkezi gönüllüleri sürpriz yaptı. Sınıfa müfettiş geleceğini zanneden Nisanur, karşısında palyaço ve üzerinde mumları yanan pastayı görünce mutluluk gözyaşı döktü.

BABASI KÖYDE GÜVENLİK KORUCUSU

VAN Erciş'e 20 kilometre uzaklıktaki Süleyman Mezrası'nda yaşayan Nisanur Nama, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nin sorumlusu Osman Pekür'ün yaptığı araştırmalar sonucu unutamayacağı bir gün yaşadı. Babası güvenlik korucusu olan Nisanur'un 7. yaş gününün yaklaştığını ve bugüne kadar hiç kutlamadığını öğrenen Pekür, bu durumu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na anlattı. Bunun üzerine hemen hazırlıklara başlandı.

MUTLULUĞUNU GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Belediye ve Gençlik Merkezi gönüllüleri yapacakları sürprizi için çalışırken, Nisanur ve arkadaşlarına ise okula müfettişlerin geleceğini, bunun için hazırlıklı olmaları söylendi.

Nisanur'un doğum gününde gönüllüler, palyaço ve doğum günü pastasıyla sınıfa girdi. Çalınan doğum günü şarkısında kendi ismini duyan Nisanur, büyük mutluluk yaşadı. Nisanur Nama, gönüllülerle ilk kez kendisi için alınan doğum günü pastasını kesti. Küçük kız, yaşadığı mutluluğu gözyaşları içinde anlatmaya çalıştı.

Nisanur Nama'nın dedesi İzzet Kılıç torununun ilk kez doğum günü kutlaması yaptığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Etiketler : van nisanur nama süleyman mezrası erciş doğum günü
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