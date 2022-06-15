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15 Haziran 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 17:00:00

Minik iklim elçileri

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Erzurum'da, öğrencilerinin iklim değişikliğinden kaygılanmasından etkilenen fen bilimleri öğretmeni Tuba Dumlu Güler, 6 ay önce "Minik İklim Elçileri Projesi"ni başlattı.

Erzurum'da, öğrencilerinin iklim değişikliğinden kaygılanmasından etkilenen fen bilimleri öğretmeni Tuba Dumlu Güler, 6 ay önce "Minik İklim Elçileri Projesi"ni başlattı. Güler, iklim değişikliği hakkında duyarlı öğrenciler yetiştirip küçük yaşta bu problemlerle nasıl baş edebilecekleri konusunda bilinçli hareket etmelerini sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çalışma ve etkinlikleri "Global Schools" adı verilen uluslararası platformda paylaştıklarını ifade eden Güler, "Global Schools, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleyen ve bütün dünyadaki okullardan öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarını takip ederek örnek gösteren platformdur. Doğu Anadolu'dan Global Schools'a üye olan ilk ve tek okuluz. Çalışmalarımızı mail yoluyla gönderdik. Türkiye'de çocuklarımızın toplumsal sorunlara ne kadar duyarlı olduklarını bu şekilde gösteriyoruz." diye konuştu. Güler, derslerde çevre kirliliğine sebep olacak konuları da anlattığını belirterek, şunları kaydetti: "Öğrencilerin, 'öğretmenim susuzluk başlayacak, hayvanlar yok olacak, başımıza neler gelecek, iklim değişikliği konusunda neler yapabiliriz' gibi kaygıları olduğunu görünce onların sesi olmak istedim. Bu kaygıları yetişkinlere aktarıp etkinlikler yaptık. Öğrenciler aldıkları eğitim ve yaptığı farkındalık çalışmalarıyla iklim değişikliğiyle nasıl mücadele edeceğini öğrenip birer iklim elçisi oldu." Öğretmen Güler, iklim değişikliği ve etkenleriyle mücadelede öğretmenlerden, ailelerden ve öğrencilerden destek istedi. Okulun 5. sınıf öğrencilerinden Zeynep Elçin Çakan da iklim değişikliğinden dolayı çeşitli kaygılarının olduğunu anlatarak, "Arabaları çok fazla kullanmayalım, çünkü egzoz gazları iklim değişikliğine neden oluyor. Ağaçlarımız da çok önemli, bize oksijen sağlıyor. İklim değişikliğine karşı alarm veren dünyamızı kurtaralım, geleceğimiz tehdit altında." dedi. - "İklim değişikliğini tamamen durduramayız ama biraz da olsa azaltabiliriz" Beren Bulut da sürdürülebilir bir hayat için doğanın ve çevrenin korunması gerektiğini belirterek, yakın yerlere yürüyerek ya da bisikletle gidilmesini ve ormanlık alanlarda ateş yakılmamasını istedi. Gelecekte olabilecek kuraklık tehlikesinden dolayı kaygılandığını ifade eden Bulut, "İklim değişikliğini durduramayız ama biraz da olsa azaltabiliriz. İklim elçisi olarak sınıfımızda, çevremizde, komşu okullarımızda ve ailelerimizle farkındalık etkinlikleri yaptık. İklim değişikliği yüzünden meydana gelen afetleri, selleri ve orman yangınlarını tedbir alarak önleyebiliriz." diye konuştu. Ervanur İbişoğlu ise iklim elçisi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Aileme ve çevreme iklim değişikliğinin önemini anlattım. Doğayı ve çevreyi korumazsak geleceğimiz de olmayabilir." diye konuştu.

Etiketler : Minik iklim elçileri Minik İklim Elçileri Projesi Ervanur İbişoğlu
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