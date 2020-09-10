Muğla'da kan donduran olay!.. Cansız bedeni korkunç halde bulundu!

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10 Eylül 2020 Perşembe 12:16:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 12:19:00

Milas'ta korkunç cinayet! Cansız bedeni defalarca bıçaklanmış halde bulundu

Kaynak: IHA

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Muğla'nın Milas ilçesinde eden 54 yaşındaki Mehmet Güneş'in cansız bedeni evinde defalarca bıçaklanmış halde bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Polis evinde kanlar içerisinde ölü vaziyette bulunan şahsın katilini arıyor.

Milas’ın Aydınlıkevler Mahallesi Nazmi Yükselen Caddesi’nde bir evde ikamet eden 54 yaşındaki Mehmet Güneş bugün sabah saatlerinde evinde kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Güneş’in aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiğini belirledi.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri’nin yaptığı çalışmanın ardından Güneş’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adil Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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