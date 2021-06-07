07 Haziran 2021 Pazartesi 14:11:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 14:11:00
'Mihriban'ın şairi Karakoç'un vefatının 9'uncu yılı
Kaynak: AA
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Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 9'uncu yılında kabri başında anıldı
Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 9'uncu yılında mezarı başında anıldı. Karakoç'un Bağlum mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Karakoç'un bu toprakların yetiştirdiği çok özel, çok müstesna bir ozan ve bir şair olduğunu söyledi.