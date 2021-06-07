'Mihriban'ın şairi Karakoç'un vefatının 9'uncu yılı

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 9'uncu yılında mezarı başında anıldı. Karakoç'un Bağlum mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Karakoç'un bu toprakların yetiştirdiği çok özel, çok müstesna bir ozan ve bir şair olduğunu söyledi.