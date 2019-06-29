Mezuniyet dönüşü feci kaza... Çok sayıda ölü var
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, kızları Heval Eser’in (23) mezuniyet töreninden dönen ailenin bulunduğu otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip, tarlaya uçtu. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.55 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 75’inci kilometresinde meydana geldi. Nevzat Eser’in (65) yönetimindeki 23 HL 343 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, tarlaya uçtu.
Sürücü Nevzat Eser ile yolcular Heval Özdemir, Davut Özdemir (28), Merhas Eser (11) olay yerinde hayatını kaybederken, Fikriye Eser (51) ise ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Fikriye Eser, Pınarbaşı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatlarını kaybeden 4 kişi ise otopsileri yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
MEZUNİYETTEN DÖNDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Meydana gelen trafik kazasında ailenin İstanbul’da okuyan kızları Heval Özdemir’in mezuniyet töreninden döndükleri ortaya çıktı. Ailenin Elazığ’a giderken, kazanın gerçekleştiği öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(DHA)
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