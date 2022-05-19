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19 Mayıs 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 17:30:00

Mezar taşları da dijital ortamda!

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Japonya'da uygulanan karekodlu mezar taşı uygulaması Adıyaman'da da başladı. Mezar taşlarındaki karekod içerisinde vefat eden kişinin, fotoğraf, video ve çeşitli bilgileri yer alıyor.

Akıllı telefonlar ile mezar taşındaki karekod okutulduğunda vefat eden kişinin bilgilerinin yanı sıra yakınlarının isteği doğrultusunda fotoğraf ve videoları sisteme yükleniyor.

Adıyaman Belediyesi tek tip mezar ve mezar taşı uygulamasına geçerek, mezar taşlarında karekod uygulaması başlattı. Cenaze ilanları esnasında taziye yeri ve yakınlarıyla ilgili bilgileri alan belediye yetkilileri, defin işlemlerinin ardından bir hafta içerisinde mezar taşı belediye tarafından hazırlanıyor. Mezar taşının ön isim, soy isim ve doğum, ölüm yılı yazılırken, arka kısmına mezar numarası ve karekod bulunuyor.

Akıllı telefonlar ile karekod okutulduğunda vefat eden kişinin bilgilerinin yanı sıra yakınlarının isteği doğrultusunda fotoğraf ve videoları sisteme yükleniyor. Hızla gelişen günümüz teknolojisinde alış verişten etkinliklere kadar her alan ve sektörün sanal alana taşındığı günümüz teknolojisinde son olarak Adıyaman Belediyesi'nin çalışması ile mezar taşları da dijital dünyaya taşınmış oldu.

Dünyada uygulamanın tek örneğinin bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo olduğu belirtilirken uygulama hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Mezar taşlarına karekod sistemi dediğimiz örneği sadece Japonya'nın Tokyo şehrinde olan bir sistemini tatbik ediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de yerel yönetimlerde bunun başka örneği yok. Yerel yönetimler ilk biz başlattık. Karekod uygulamasında şahsın ismi, doğum tarihi, ölüm tarihi yine hakeza yakınlarının iletişim bilgileri taziye yeri, ailenin isteği doğrultusunda, ailenin onayı ile fotoğraflar, videolar olabiliyor" dedi.

Etiketler : mezar taşları dijital qr kod karekod
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