Meyve kasalarından sıcak yuva

Hayvanseverlerden biri olan Yasemin Al, “Hayvanlara mama dağıtırken aklımıza yuva fikri geldi. Şu anda 30 yuva yaptık. Bunları da belirli alanlara bıraktık. Bunun yanında kedilerimiz için de kullanılmayan otomobil lastiklerinden yuva yapmaya başladık. Sırf onların ufak bir köşe bulmaları, yaşamlarını devam ettirebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



Hayvanların korunmaya ihtiyacı olduğunun altını çizen Al, şöyle devam etti: "Son zamanlarda artan eziyet ve ölüm haberleriyle birlikte hayvan sevgisinden yoksun bir nesil yetişmesini istemiyoruz, bunun için çabalıyoruz. Hayvanların korunması, rahat yaşamalarını sağlamak hem kanunlarımız sayesinde hem de bizim çabalarımızla olacaktır. Çünkü onlar bizim dilsiz canlarımız, Allah'ın sessiz kulları, bize ihtiyaçları var. O yüzden havanın soğuk olduğu bugünlerde bir çalışma yapmak istedik. Bize destek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'da genç yaşlı tüm hayvansever dostlarımıza sesleniyoruz, bu soğuklarda bir kap artık yiyeceğinizi bina önlerine koymayı unutmayın."