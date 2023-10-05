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05 Ekim 2023 Perşembe 07:21:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 07:21:00

Mevsimin ilk karı düştü

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı. Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları, Kumrutepe ve Kızılçubuk mevkisindeki sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı doğaseverler, yeşil, sarı ve kızıl tonların hakim olduğu ormanlık alanda mevsimin ilk kar görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti. İlçe sakinlerinden Ali Kemal İrtürk, mevsimin ilk kar yağışının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "İlk karı fotoğraflamak için geldik. Sarıkamış inşallah bol, bereketli, güzel bir kış geçirir." dedi.

Etiketler : Kars Sarıkamış ilçesi Soğanlı Dağları
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