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29 Ekim 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:29 Ekim 2021 Cuma 09:30:00

Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, yağmur ve fırtına uyarısı yapıldı. Buna göre, Muğla, Antalya, Hakkari ve Van çevreleri yağmurlu, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarın etkisi altında olacak.

26 Ekim güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, Muğla, Antalya, Van ve Hakkari için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul ise, parçalı ve az bulutlu geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile güneybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları, Muğla'nın doğusu, Burdur'un güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde biraz artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUZEY BÖLGELERİN İÇ KESİMLERİNDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT: Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : SAĞANAK YAĞMUR İSTANBUL
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