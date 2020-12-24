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24 Aralık 2020 Perşembe 09:08:00 - Güncelleme:24 Aralık 2020 Perşembe 09:08:00

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kar geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili olacak. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak, iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Doğu Anadolu'nun doğusunda da etkili olacağı bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili olacak. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak, iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Doğu Anadolu'nun doğusunda da etkili olacağı bekleniyor.

Yapılan açıklamada yurdun, kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, Düzce çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere il geneli hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ERZURUM °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : meteoroloji kar yağışı uyarı
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