Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli geliyor...

14 Haziran hava durumu raporu tahminleri Meteoroloji tarafından yayımlandı. Bura göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki İstanbul'da hava durumu raporu nasıl olacak? İşte haberimizin ayrıntıları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Isparta ve Burdur'da saat 03.00'ten itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Çorum çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeyi ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün Batı Akdeniz ile in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Göller Yöresi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerine bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 13°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzeybatısı ile zamanla Karaman dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde bölgenin kuzeybatısında (Ankara, Eskişehir, Çankırı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; (Pazartesi) öğle saatlerine bölgenin güney ve batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 12°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 15°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısı ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Sinop dışında bölge genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

DÜZCE 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 8°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 17°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

IĞDIR 19°C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS 7°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık