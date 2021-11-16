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16 Kasım 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 10:07:00

Meteoroloji'den uyarı geldi: Yağmur ve fırtına geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Karadeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de fırtına uyarısı yapıldı. İşte 16 Kasım güncel hava durumu raporu...

16 Kasım güncel hava durumu raporu yayımlandı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmurlu, Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli poyraz etkili olacak. Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri ile Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

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ANKARA °C, 13°C

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İZMİR °C, 21°C

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ANTALYA °C, 25°C

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Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : yağmur fırtına sağanakistanbul
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