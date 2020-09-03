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03 Eylül 2020 Perşembe 16:10:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 16:10:00

Meteorolojiden turuncu uyarı: Sıcaklıklar 8-12 derece artacak

Kaynak: Akşam

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların bazı bölgelerde 3-6 bazı bölgelerde ise 8-12 derece artacağını açıkkladı, vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aktarılan son dakika bilgisine göre turuncu kodlu uyarı verildi. Sıcaklıkların yurt genelinde etkisini artırmaya devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aktarılan bilgiye göre, sıcaklık artışının cumartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Özellikle Anadolu iç kesimlerinde 'kavurucu' sıcaklıkların etkili olması beklenirken; MGM tarafından turuncu kodlu uyarı verildi.

MGM RENK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

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