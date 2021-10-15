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15 Ekim 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 09:45:00

Meteoroloji'den turuncu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre, Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da akşam ve gece saatlerinde yağışların sağanak ve gök gürültülü olacağı belirtildi.

Meteoroloji'den İstanbul için akşam saatlerinde yağışların kuvvetli ve sağanak şeklinde geçeceği belirtilirken Marmara ve Ege Bölgesi için turuncu uyarıda bulunuldu. Yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre, Trakya, Marmara'nın batısı ile Ege Bölgesi'nin büyük bölümü sağanak yağışlı. Yağışların; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklenir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Uşak, Denizli, Van çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, güney ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : Meteoroloji istanbul ankara sağanak
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