Meteoroloji'den 'turuncu uyarı' geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Bursa, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bursa, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3 İL İÇİN TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için "Muğla, Aydın, İzmir" için turuncu kodlu uyarı yayımladı.

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

EDİRNE'DE SAĞANAK

Edirne'de etkili olan sağanak yağış ve zaman zaman etkisini hissettiren rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne'de belli aralıklarla etkisini gösteren yağış hayatı olumsuz etkiledi. Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, evden tedbirli çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

BANDIRMA'DA ON BEŞ DAKİKALIK KUVVETLİ YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken, kanalizasyon mazgallarından su fışkırdı.

Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran ve 15 dakika kuvvetli yapan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kanalizasyon mazgallarından sular fışkırdı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oluştu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış sebebiyle limanda tahmil ve tahliye işleri durduruldu. Meteoroloji yetkililerince yağışların bu gece ve yarında aralıklarla süreceği ve bölgede önümüzdeki hafta ortasına kadar yağış beklendiği belirtildi.

İSTANBULU' DA FIRTINA VURDU

İstanbul Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araç sürücüsü Yusuf Yıldırım, kazayı yara almadan atlatırken araçta hasar meydana geldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yusuf Yıldırım, "Yolda ilerlerken rüzgar nedeniyle elektrik direğini bir anda üzerimizde bulduk. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ekipler de geldi direği kaldırdı şu anda. Enkazı da şurada. Bizde bir şey yok, sadece korku var şu an. Aracımız zarar gördü. Allah'tan ortamıza çakılmadı" dedi.

Öte yandan, Kadıköy Fikirtepe'deki motokuryeler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Teslimata gidemeyen kuryelerin motosikletleri devrildi. Yağışın etkisiyle de Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu daha da arttı.