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09 Haziran 2021 Çarşamba 08:42:00 - Güncelleme:09 Haziran 2021 Çarşamba 08:43:00

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Yağışlar yurdu terk etmiyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre yağışlar yurdu terk etmiyor. 9 Haziran Çarşamba günkü hava durumu raporuna göre, Trakya ve İç Anadolu'nun tamamı, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünün sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

9 Haziran hava durumu raporu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? 9 Haziran Çarşamba hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre Türkiye genelinde sağanak yağış var. Trakya ve İç Anadolu'nun tamamında, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümü sağanak yağışlı olacak. İşte haberimizin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Sinop, Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA 21°C, 28°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 8°C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : yağmur sağanak istanbul ankara
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