Sarı ve turuncu alarm verildi

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında ülkenin batısından giriş yapan kar yurdun batısına doğru yöneldi. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'daki çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarı verilirken yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise sağanak yağmur etkili olacak. İşte 29 Ocak Cuma hava durumu...

29 OCAK CUMA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ordu, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri, Konya'nın Ereğli ilçesi ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusu, zamanla Marmara'nın güney ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısının (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batı kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı(Lodos)yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren batısı yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Muğla, Aydın ve Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de rüzgarın güney ve güneybatı(Lodos)yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş'ın yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı, akşam saatlerinden sonra batısı çok bulutlu

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Niğde, Sivas ve Kayseri çevreleri ile Konya'nın Ereğli ilçesinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ereğli ilçesi hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde yoğun olmak üzere kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun olması bekleniyor.

HAKKÂRİ °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer yoğun olması bekleniyor.

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağmurlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 4°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu