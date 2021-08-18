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18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:41:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:41:00

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Marmara ve Karadeniz'e sağanak geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.

Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yarın gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç ve doğusunda hava yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

Etiketler : Marmara Karadeniz kıyıları Bursa Artvin ve Ardahan
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