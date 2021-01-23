Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu tahmin raporunda İstanbul dahil yurdun büyük bir bölümü için kar yağışı uyarısı yapıldı. MGM’nin yayımladığı orta ve uzun vadeli tahmin haritasında sıcaklıkların gelecek hafta mevsim normallerinin 3 ila 7 derece altına düşeceğini ifade ederken öte yandan Perşembe günü ülkenin çok büyük bir kısmının kar yağışıyla beraber beyaza bürüneceği bildirildi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul dahil birçok ilde etkili olan kar yağışı gelecek hafta yeniden birçok ilde etkisini gösterecek. Çarşamba günü itibarıyla etkili olacak yağışlar ege bölgesi, iç Anadolu ve Marmara bölgesinin bir kısmında karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak. Öte yandan 28 Ocak Perşembe günü İstanbul dahil birçok şehir kar yağışının etkisiyle beyaza bürünecek.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Barajlardaki su seviyesinin kritik düzeyde seyretmesiyle beraber Meteoroloji gelecek hafta için müjdeyi duyurdu. Pazartesi günü itibarıyla etkili olacak yağışlı hava İstanbul dahil birçok şehirde bekleniyor. Öte yandan Perşembe günü beklenen ve ülke genelinde etkili olan kar yağışının İstanbul'da karla karışık yağmur şeklinde olacağı beklentiler arasında…

UYARILAR

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, batısının çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile zamanla Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden sonra İstanbul'un batı kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyılarının, gece saatlerinden sonra Antalya'nın merkez ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları, gece saatlerinden sonra merkez ilçeleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinden kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.