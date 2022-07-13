VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
İşsizlik rakamları açıklandı
Uvalde'deki okul saldırısında polis 77 dakika boyunca saldırgana müdahale etmemiş
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
Kastamonu'da selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için 8 aday yarışacak
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
F-16 satışında kritik gelişme! Geri adım attı
9 AB ülkesinden İsrail'e ret
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Özülkü muhtar adayı oluyor
Hayrana bayram hediyesi
Üçüncü kez yönetmen koltuğunda
Tatilde kilo almamak için 5 öneri
Yemeği bir saatten fazla bekletmeyin
Güneşten D vitamini almak için yarım saat yeterli
Oyuncaklar boğulma nedeni olabilir
Askeri ceza kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı... Bedelli askerlik düzenlemesini de içeriyor
Avrupa doğal gaz arayışı içinde! Enerji'de Türkiye büyük rol oynuyor
Kutupta bayram! 24 saat gündüz
İngiltere'de başbakanlık koltuğu için 8 aday yarışacak
Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
NASA evrenin en derininden yeni görüntüleri paylaştı: Uzay teleskopu bu kez sönen yıldızı yakaladı
Tunceli'de teröristlerce tuzaklanmış düzeneği bulundu
13 Temmuz 2022 Çarşamba 08:32:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 08:32:00

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul dahil 25 il için sağanak yağış

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul dahil 25 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte 13 Temmuz Çarşamba güncel hava durumu raporu...

13 Temmuz Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde çarşamba gününden itibaren sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayınladı.

Meteorolojinin internet sitesinde yedi günlük ( 13-19 Temmuz) tahminleri içeren haritanın da yer aldığı hava tahmin raporunda, "Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

BİRÇOK İLE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göreyse yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞIŞ VAR

İstanbul'da gün içerisinde havanın zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA VE ESKİŞEHİR İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Ankara ve Eskişehir için de bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, iç kesimleri ile doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz'de parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Kradeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU VE GÜZEYDOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Etiketler : sağanak istanbul ankara
Doktora bile takipçiye göre gidiyorlar

Doktora bile takipçiye göre gidiyorlar
ınstagram'da bayram mesaisi!

ınstagram'da bayram mesaisi!
Düğün heyecanı

Düğün heyecanı
Klasiğe yeni yorum

Klasiğe yeni yorum
Formunun sırrını açıkladı

Formunun sırrını açıkladı
BOĞAZ'DA Nostalji rüzgarı

BOĞAZ'DA Nostalji rüzgarı
Mutluluğa ‘Evet'

Mutluluğa ‘Evet'
Haber olmak yerine sunacak

Haber olmak yerine sunacak
Sporsuz tatilim olmaz

Sporsuz tatilim olmaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX