İstanbul'a kar geldi!

16 Aralık güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam edecek. İstanbul'da da mevsimin ilk kar yağışı gece saatlerinde görülürken Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz için sarı kodlu yağış uyarı yapıldı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 4 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), Toroslar Mevkiinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), Toroslar Mevkiinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde etkili olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde (Toroslar Mevkii) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Eskişehir çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyi ile yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum ve Amasya ile gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz bölümünün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile zamanla güney ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Denizli'nin Çal ilçesinde mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağarak kartpostallık görüntü oluşturdu.

Çal ilçesi İsabey Mahallesinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı yağdı. İsabey mahallesinde ve Çökelez Dağı'nda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı. Yağışın ardından beyaz örtü ile kaplanan mahallede kartpostallık görüntüler oluştu. İlçe merkezinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülürken, kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştüğü ifade edildi.

KAZDAĞLARI

Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında sınır olan Kazdağları'nda Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle kar yağışı etkili oldu. Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesi yükseklerinde Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı bölgelerinde kar yüksekliği yer yer 5 santimetreyi aştı. Ağaçlar beyaz örtüsüne kavuştu.

Bölgede off road yapan Onur Sezer "Öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde artan yağış ile Kazdağları beyaz örtüsüne kavuştu." dedi. Kar yağışının aralıklar ile Kazdağları'nda önümüzdeki haftada devam etmesi bekleniyor.

BOLU'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Bolu'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkisini artırırken, yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bolu'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 100 ton solüsyon ve 5 bin ton tuz depolayan Karayolları ekipleri D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da Silivri'nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili oldu.