  • BIST
    1442.56
  • Dolar
    8,5232
  • Euro
    10,3488
  • Altın
    510,0280
İstanbul
16 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Antalya'da borç çok, icraat yok
Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı
ABD-AB Zirvesi yapıldı: Toplantı sonrası Türkiye vurgusu
Milyonlarca vatandaşa erken emeklilik müjdesi
Saadet Partisi'nde kazan kaldırdı!
Şuşa'da kardeşlik beyannamesi!
Türkiye aşı kuyruğunda
Sürekli şikayet hali özgüven eksikliğinden
Parkinson hastaları bakla yerken dikkat!
Çocuklar duygularını oyunlarla daha iyi anlatıyor
Kalp sağlığında doğru sanılan 10 yanlış
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 16 Haziran
Meclis'te mini infaz paketi mesaisi
New York'ta Kovid-19 salgını kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı
Beyaz Saray'dan S-400 füzeleri açıklaması
Yurt genelinde trafik denetimi yapıldı
Cezayir'de genel seçimleri Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı
Bakan Koca: Koca: 1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
Vaka sayısı 6 bin sınırına yükseldi
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Caddebostan'da müsilaj yoğunluğu yeniden arttı
Çeyrek altından 13 TL'lik artış
Başkan Erdoğan: Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz
16 Haziran 2021 Çarşamba 09:15:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 09:18:00

Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı 5 bölgede sağanak

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağışlar etkili olmaya devam edecek. Yapılan açıklamada, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı da dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji'den 16 Haziran hava durumu raporu yayımlandı. Peki İstanbul'da haba durumu raporu nasıl? Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı. Yapılan açıklamada sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında),Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında),Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : SAĞANAK YAĞMUR İSTANBUL ANKARA
TRİBÜNDE 'CAN'I SIKILDI

TRİBÜNDE 'CAN'I SIKILDI
Birinciyle sürpriz düet

Birinciyle sürpriz düet
Hız tutkusundan vazgeçmiyor

Hız tutkusundan vazgeçmiyor
Korkutan şaka

Korkutan şaka
Çevre dostu Burcu!

Çevre dostu Burcu!
Filistinli çocuklara yardım eli

Filistinli çocuklara yardım eli
Rıza Baba geri döndü

Rıza Baba geri döndü
7 Temmuz'da düğün var!

7 Temmuz'da düğün var!
‘Arka Sıradakiler' buluştu

‘Arka Sıradakiler' buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER