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16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:30:00

Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Sağanak geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

16 Ağustos hava durumu raporu yayımlandı. Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : 16 Ağustos hava durumu yağmur sağanak istanbul anjara
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