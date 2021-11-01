Bu illere dikkat!

1 Kasım güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük kesimi yağmurlu olacak. Yağışların Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve batı, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.