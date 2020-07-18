Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar gününden itibaren gelecek haftanın ortasına kadar etkili olacak Basra kaynaklı sıcak hava dalgasına ilişkin uyarıda bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, gelecek hafta kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde görülecek olan kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar dışında yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Ülkenin yarın, gelecek hafta ortasına kadar, güneydoğu bölgelerden itibaren Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması beklenirken, haftanın ikinci yarısında tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği ön görülüyor.

Bazı il merkezlerinde bu hafta görülecek olan en yüksek sıcaklık değerlerinin şu şekilde olması bekleniyor:

"Ankara, Konya ve Amasya 37, İstanbul ve Samsun 30, İzmir ve Eskişehir 34, Antalya 32, Adana 33, Kayseri 38, Sivas 36, Elazığ ve Gaziantep 40, Şanlıurfa 44 ve Bingöl 39 derece"

Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Küresel tahmin sistemlerinde yer alan son verilere göre Türkiye, yarından (19 Temmuz 2020 Pazartesi günü) itibaren Libya'dan gelecek kavurucu sıcakların etkisine girecek. Akdeniz üzerinden gelecek olan sıcak hava dalgası özellikle güney kıyılarımızı ve iç bölgeleri etkileyecek.

Akdeniz üzerinden gelerek yurdu etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası en büyük etkisini Ankara ve çevresinde gösterecek. Ankara'da yarından itibaren yükselişe geçecek sıcaklıklar pazartesi 39 dereceye kadar ulaşacak. Pazar günü ve sonrasında ise İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara 37-40 derecelere çıkacak.

"BU SENE AFRİKA'DAN GELEN ÜÇÜNCÜ SICAK HAVA DALGASI"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen sıcak havaya ilişkin bilgi verdi. Dilek Çalışkan beklenen sıcaklıkların Türkiye'de her zaman yaşanmayacağını belirterek, "Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgası bu sene üçüncü kez görülecek" dedi.

Başta yurdun doğu bölgelerinde oldukça etkili olması beklenen sıcak havanın İç Anadolu ve Akdeniz'de de etki düzeyinin yüksek olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi gününden başlayarak pazar günü de sıcaklıkların artacağı İstanbul'da rüzgarlar sıcak esecek. Bölgede sıcaklıkların 32 ila 33 derece olması bekleniyor.

"İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK"

Çalışkan, "İstanbul'da pazartesi günü sağanak yağış görülebilir. Bununla beraber batıda sıcaklıklar salı ve çarşamba günü biraz düşebilir" açıklamasında bulundu.

Pazar günü ve sonrasında ise İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara 37-40 derecelere çıkacak. Beklenen sıcaklıklara ilişkin Çalışkan, "Yurdun batı kesimlerinde nem yapar ancak İç Anadolu Bölgesi ve Doğu'da kuru sıcak yapar. Bu sıcaklar gölgede 37 derece ise güneşin altında 10 derece eklemek lazım" dedi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu yazın en sıcakları ölçülecek. Şu an 40 derece ancak 45 derecelere dayanacak. Çalışkan yağışların ara vereceğini belirterek, "Karadeniz'de başta Bolu, Kastamonu olmak üzere sıcaklıkların 37 derecelere çıkması bekleniyor" dedi.

Öte yandan Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. bölgedeki sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmaması ve sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bölgede parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

BUGÜN VE YARIN HAVA DURUMU TAHMİNİ NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Samsun'un doğusu, Artvin, Ardahan, Bolu, Karabük, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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