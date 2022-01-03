Meteoroloji'den "sarı" kodlu uyarı

3 Ocak güncel hava durumu raporu yayımlandı. Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yağmurlu, Hakkari ise kar yağışlı bir gün geçirirken Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için poyraz uyarısı yapıldı. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Öte yandan Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon için Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yayımlandı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Niğde ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ANKARA -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu

DÜZCE 2°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu

KASTAMONU -4°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM -3°C, 7°C

Parçalı çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -10°C, -2°C

Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

KARS -16°C, -5°C

Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -4°C, 0°C

Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 7°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 0°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu

SİİRT -1°C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA 3°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu