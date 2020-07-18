  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8569
  • Euro
    7,8483
  • Altın
    399,1170
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ali Koç bizzat devrede... Feerbahçe'ye dönüyor!
Ovacık'ta yıldızların görsel şöleni
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azalıyor
Ayasofya'da ikonalar karartılıp ayet yansıtılacak
Kayıt parasını bağışı kitabına uydurdular
Tarihi gün geldi! TOGG için ilk kazma: Fabrika temelini Erdoğan atacak
Üç ülkeden Rusya'ya suçlama: Aşı verilerimizi çalıyor
Milyonlarca kişinin beklediği soruyu cevapladı! Bayramda kısıtlama gelecek mi?
Meteoroloji'den sağanak yağış ve sıcaklık uyarısı
Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı sorusuna DSÖ'den ilginç yanıt
Hafter-ABD pazarlığı: Petrole Avrupa mı konacak?
Sosyal medya teröründen rahatsızız
ABD'de günlük Kovid-19 vakaları hızla artarken maske tartışmaları devam ediyor
Trump, ABD'de maske takma zorunluluğunu onaylamayacak
Libya Petrol Kurumu, tesislerindeki yabancı savaşçıların varlığından endişeli
Beyaz Saray, CDC Direktörü Redfield'in, okulların açılması konulu Kongre oturumuna katılmasını engel ...
AB'den ABD yaptırımlarına tepki
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'ye Lahey'deki sorgusunun ardından ülkesinde coşkulu karşılama
Demokrat başkan adayı Biden'dan Trump'a 'vergi beyanını açıkla' çağrısı
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var
IMF'den ABD ekonomisi için 2020'de yüzde 6,6'lık daralma beklentisi
Bu hafta en fazla borsa kazandırdı
18 Temmuz 2020 Cumartesi 08:45:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 08:47:00

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sıcaklık uyarısı

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'de Hatay kıyıları, Osmaniye ve Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Samsun'un doğusu, Artvin, Ardahan, Bolu, Karabük, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının; iç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA TAHMİNİ

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER