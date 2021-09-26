Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta için 28 Eylül ile 2 Ekim tarihi arasında beş gün boyunca sürecek yağış uyarısında bulundu. Yağışlı hava İstanbul dahil birçok ilde etkisini sürdürecek. İşte güncel hava durumu detayları...

İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak yağışlarla beraber sıcaklıkların ise batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

5 GÜN BOYUNCA SÜRECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yayımladığı orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporunda 28.09.2021-02.10.2021 tarihleri aralığında İstanbul dahil birçok ilin yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

Bir süredir yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta ise normal seyrine geri dönmesi bekleniyor.

26 Eylül tarihli Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA (BUGÜN - 26 EYLÜL 2021)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık