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26 Eylül 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 10:27:00

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İstanbullular dikkat!

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Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre, salı günü itibarı ile İstanbul dahi birçok ilde sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte Meteoroloji'nin önümüzdeki hafta için yayımladığı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta için 28 Eylül ile 2 Ekim tarihi arasında beş gün boyunca sürecek yağış uyarısında bulundu. Yağışlı hava İstanbul dahil birçok ilde etkisini sürdürecek. İşte güncel hava durumu detayları...

İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak yağışlarla beraber sıcaklıkların ise batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

5 GÜN BOYUNCA SÜRECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yayımladığı orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporunda 28.09.2021-02.10.2021 tarihleri aralığında İstanbul dahil birçok ilin yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

Bir süredir yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta ise normal seyrine geri dönmesi bekleniyor.

26 Eylül tarihli Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA (BUGÜN - 26 EYLÜL 2021)

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağmur kar
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