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17 Eylül 2021 Cuma 08:21:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 08:32:00

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışları için sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

17 Eylül güncel hava durumu raporu yayımlandı. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Tokat ve Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin bazı kesimleri için yağışların hafta sonuna doğru etkisini artıracağı değerlendirmesinde bulundu.

Bu hafta bazı bölgelerde etkili olan yağışlar hafta sonuna doğru etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeler sonucu birçok il için kuvvetli Sağanak yağış uyarısı verildi.

DOĞU KARADENİZ İÇİN TEDBİR UYARISI

Meteoroloji tarafından Doğu Karadeniz için uyarıda bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Doğu Karadeniz'de bugün (dün) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."

CUMARTESİ GÜNÜ 16 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede ayrıca şu iller için kuvvetli yağış uyarısı verildi:

- İstanbul, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : sağanak yağmur istanbul adana ankara
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