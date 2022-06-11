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11 Haziran 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 19:05:00

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde, bu gece ve yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, yağışın bu gece yarısından sonra yine etkili olması bekleniyor.

Gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin geneli, sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın kuzeyi), Batı Karadeniz ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzeyi, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri, (Çorum, Amasya, Tokat), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars, Ardahan), Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA UYARISI

Marmara Denizi'nin batısında (Bandırma-Marmara Adası) rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Etiketler : Meteoroloji Marmara Denizi Fırtına
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