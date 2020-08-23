23 Ağustos 2020 Pazar 19:52:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 19:54:00
Meteorolojiden Rize ve Artvin'e sağanak uyarısı
Kaynak: AA
ABONE OL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin illerimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Rize ve Artvin kıyılarında bu akşam gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
- İzmir Seferihisar'daki yangında onlarca araç küle döndü
- Meteorolojiden Rize ve Artvin'e sağanak uyarısı
- Bilecik'te kaza sonrası alev alan otomobil beton mikserinin suyu ile söndürüldü
- Son 5 ayda sadece Şanlıurfa'da 40 milyon lira koronavirüs cezası yazıldı
- Giresun'daki selde şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi
- Adana'daki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti