Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar kapıya dayandı

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamalarında 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınlanırken kar Perşembe gününden itibaren İstanbul dahil pekçok çevre ilde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Bugün itibarı ile de Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağış etkili olacak. İşte haberimizin detayları...

PERŞEMBE GÜNÜ KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe geldi. MGM tahmin raporuna göre, Perşembe günü yurt genelinin beyaza bürünmesi ve İstanbul'da da kar yağışı olması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI YURDUN GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinde yeni hafta itibarı ile sağanak yağışlı hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasında, haftaya perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

25 OCAK 2021 HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara ve Kastamonu çevrelerinin sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney kesimleri, Balıkesir'in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgar'ın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) bekleniyor. Akşam saatlerinde Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ

İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli (50-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu