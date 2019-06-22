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22 Haziran 2019 10:36 | Cumartesi

Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ve hava durumu uyarıları!

Meteoroloji Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Samsun ile Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Ülke genelindeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten MGM, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölge ve il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ve hava durumu uyarıları!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 22 HAZİRAN

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu verileri 22 Haziran 2019 Cumartesi gününe ilişkin verilere ulaşabilir, merak ettiğiniz illeri görüntüleyebilirsiniz.

Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağış ve hava durumu uyarıları!

İşte, ayrıntılar;

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Bilecik, Sinop, Gaziantep, Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HAFTALIK HAVA DURUMU (22 - 28 Haziran 2019)

HAFTALIK HAVA DURUMU (22 - 28 Haziran 2019)

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı bölgelerden başlayarak artacağı, Marmara ve Ege'de mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Samsun ile Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az 

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın güneyi ve Kırıkkale'nin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimler ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun çevreleri ile Ordu'nun batısında sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuvvetli

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 36°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

(Sabah)
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