Meteoroloji'den önemli uyarı! 2 bölgede sağanak

Meteoroloji'den elde edilen son dakika verilerine göre bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağış bekleniyor. İşte 17 Ağustos Salı hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 32, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 35, Az bulutlu ve açık.

ÇANAKKALE: 34, Az bulutlu ve açık.

KIRKLARELİ: 34, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 38, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 36, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 31, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 28, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 32, Az bulutlu.

SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: 28, az bulutlu.

RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 28, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ELAZIĞ: 35, Az bulutlu ve açık.

ERZURUM: 27, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 28, Parçalı ve zamanla çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 29, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADIYAMAN: 38, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık.