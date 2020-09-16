Meteorolojiden Marmara ve Ege bölgesine kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeye göre, bugün ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı, Gümüşhane'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.