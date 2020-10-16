Meteoroloji'den Marmara bölgesi için flaş açıklama: 2-4 derece üzerinde olacak
Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Edirne ve Tekirdağ'ın batısında geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
- Bacanağı ile baldızını öldürdü! "Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım"
- İzmir'de sahte içkiden bir ölüm daha
- Eylül artık Ağustos olacak! Doğal afet sayılmalı
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un acı günü
- Zehir tacirlerine Eskişehir'de operasyon! 5 gözaltı...
- Meteoroloji'den Marmara bölgesi için flaş açıklama: 2-4 derece üzerinde olacak