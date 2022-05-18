İstanbul'da sağanak alarmı!

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18 Mayıs 2022 Çarşamba 08:19:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 08:19:00

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Saat verildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmini raporuna göre, hafta ortasında sıcaklıklar düşerken, birçok ilde yağmur da etkili olacak. Ayrıca perşembe günü Bolu için kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte 18 Mayıs güncel hava durumu raporu...

18 Mayıs güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre hava sıcaklıklarının 10 dereceden fazla düşmesi beklenirken sağanak yağışların tüm yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, 11 il için ise sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan hariç) ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Çorum, Amasya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde yağışla ve kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı zamanla kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.,

ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI

Ankara Valiliği, şehrin bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını belirtti. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Çarşamba akşam saatlerinden Perşembe günü sabaha kadar Ankara'nın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinin (Çamlıdere, Kızılcahamam) yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle ve akşam saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde batıda, akşam il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : YAĞMUR SAĞANAK İSTANBUL
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