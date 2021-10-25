Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı... Bölge bölge son durum
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan son dakika açıklamasında hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin edildi. MGM'den yapılan açıklamada, yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nu kuzeydoğu kesimlerinde beklendiği bildirildi.
25 Ekim güncel hava durumu raporu yayımlandı. Tahminlerine göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece ) azalacağı tahmin ediliyor. İşte güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yağışların; Giresun, Trabzon ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların; 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın; Marmara'nın güney batısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sağanak bekleniyor. Rüzgarın, kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Edirne 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak bekleniyor
Kırklareli 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak bekleniyor.
Ege
Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu
Denizli 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İzmir 15°C, 23°C
Parçalı bulutlu
Kütahya 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz
Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Antalya 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Hatay 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
Mersin 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinde yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra ise Sivas'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Ankara 6°C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Eskişehir 4°C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Konya 7°C, 14°C
Parçalı bulutlu
Sivas 2°C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bolu 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kastamonu 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Zonguldak 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şidddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Amasya 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak bekleniyor
Samsun 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Tokat 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak bekleniyor
Trabzon 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu
Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum -1°C, 7°C
az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars -3°C, 7°C
az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya 3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Van 1°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
Siirt 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık