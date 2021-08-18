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18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:53:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 23:53:00

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

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Marmara Bölgesi'nde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Sakarya ili çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlardan meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Etiketler : Meteoroloji Kuvvetli yağış Marmara Bölgesi
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