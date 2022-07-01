Meteoroloji'den sel alarmı!

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01 Temmuz 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 08:00:00

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşe aldanmayın, kuvvetli yağış geliyor!

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında, sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunuldu. Yağışların, İç Anadolu, batı ve orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor. İşte 1 Temmuz Cuma güncel hava durumu raporu...

1 Temmuz Cuma güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre, Ankara başta olmak üzere İç Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı çevreleri ile, Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Çankırı çevreleri ile, Ankara'nın kuzey, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 19°C, 33°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 18°C, 36°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 18°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 22°C, 36°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden doğu kesimleri, yarın il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatler ile yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Giresun, Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri, yarın il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri, yarın il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 34°C

Az bulutlu

SİİRT 23°C, 37°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : sel sağanak yağmur istanbul ankara
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