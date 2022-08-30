VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ucuz konutta 3 adım! İşte TOKİ evlerinde yeni detaylar
Hangi şehirlere yağmur yağacak? Meteoroloji açıkladı
"Bayraktar Kızılelma" için bir ilk!
İstanbulluların dikkatine! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
"Başkan Erdoğan olmasaydı..."
TEKNOFEST'te heyecan dorukta
Yunanistan'ın S-300 hainliği ortaya çıktı
Hem göze hem kulağa
Derya'nın minik misafiri
ben elimi kimseye öptürmem
Bir yıldan uzun süren yas süreci depresyona dönüşebilir
Hipertansiyon işitme kaybı sebebi
Yalan söyleme davranışını ciddiye alın
Hareketsiz yaşam kanser riskini yüzde 20 artırıyor
Irak'ta kan gövdeyi götürüyor!
Bursa'nın Harmancık ilçesinde sağanak ve taşkın hasara yol açtı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı
Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı
İstanbul'da 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Trump, FBI'ı 2020 seçimlerine müdahil olmakla suçladı
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1136'ya çıktı
Beyaz Saray: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çevresine asker yığdı
Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Başkan Erdoğan'a övgü
Bakan Çavuşoğlu: Bir diyalog gerçekleşiyor ve biz de elimizden geleni yapıyoruz
30 Ağustos 2022 Salı 10:04:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 10:04:00

Meteoroloji'den kritik uyarı: Gök gürültülü yağış geliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Son dakika haberi: Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri ve Eskişehir'in batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 36

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

Etiketler : YAĞMUR SAĞANAK SEL İSTANBUL
Cihangir'i özlemişim

Cihangir'i özlemişim
Kızım olmadan sete çıkmam!

Kızım olmadan sete çıkmam!
‘Cennetin çocukları' ile dönüyor

‘Cennetin çocukları' ile dönüyor
Setlere yeni transfer

Setlere yeni transfer
Gözaltına alınan şarkıcı Gülşen'den ilk açıklama

Gözaltına alınan şarkıcı Gülşen'den ilk açıklama
Tacizci isyanı: Senden rahatsız oluyorum

Tacizci isyanı: Senden rahatsız oluyorum
Anne evine döndü

Anne evine döndü
Yeni dizi yeni imaj

Yeni dizi yeni imaj
Ben 13 oğlum 14

Ben 13 oğlum 14

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes