O illerde yaşayanlar dikkat!

27 Aralık Pazartesi güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den alınana son dakika hava durumu raporuna göre bugün 3 bölgemizde sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ilâ 3 derece artıyor. Meteoroloji'nin yayınladığı haritalara göre 2021'in son günü olan 31 Aralık'ta İstanbul başta olmak üzere batı kesimlerde kar yağışı beklenmiyor. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin'in batı ilçeleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA UYARISI

Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIK 1-3 DERECE ARTIYOR

Sıcaklıkların ülkemiz genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin yayınladığı haritalara göre 2021'in son günü olan 31 Aralık'ta Anadolu'nun iç kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışı, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta ise yurdun doğu kesimini de etkisi altına olacak. İstanbul başta olmak üzere batı kesimlerde ise kar yağışı yerine yağmurlu bir hava bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 19, Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

EDİRNE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

MANİSA: 18, Çok bulutlu.

MUĞLA: 14, Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

ADANA: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 18, Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı.

HATAY: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 5, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 11, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 7, Parçalı bulutlu.

ZONGULDAK: 19, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 17, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 2, Az bulutlu.

KARS: -4, Az bulutlu.

VAN: 5, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 8, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 9, Az bulutlu.

SİİRT: 8, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 11, Az bulutlu.