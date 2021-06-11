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11 Haziran 2021 Cuma 08:05:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 08:05:00

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Bu illeri sağanak yağış bekliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Trakya ile Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısı sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Peki İstanbul'da yağmur olacak mı? İşte 11 Haziran hava durumu raporu...

İstanbul'da yağmur olacak mı? 11 Haziran hava durumu raporu nasıl olacak? Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, Trakya ile Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısı için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı ve kuzey kesimleri, İç Ege, Antalya ve İskenderun körfezleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, zamanla Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : sağanak yağmur istanbul ankara
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