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16 Temmuz 2020 Perşembe 09:25:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 09:25:00

Meteoroloji'den Karadeniz ve İç Anadolu için yağış uyarısı

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, batı ve orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batı ilçeleri, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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