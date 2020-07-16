Meteoroloji'den Karadeniz ve İç Anadolu için yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, batı ve orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batı ilçeleri, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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