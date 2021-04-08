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Meteorolojiden İstanbul'a yağış uyarısı: Kuvvetlenerek sürecek
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08 Nisan 2021 Perşembe 15:36:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 15:36:00

Meteorolojiden İstanbul'a yağış uyarısı: Kuvvetlenerek sürecek

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Meteoroloji, İstanbul'da devam eden sağanak yağışın kuvvetlenerek akşam saatlerine kadar süreceğini söyleyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da devam eden sağanağın kuvvetlenerek akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi ve ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

AA'da yer alan haberde, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İstanbul'da sağanak gün boyu etkili olacak. Halen devam eden sağanağın, bu akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-35 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji istanbul yağış uyarı
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