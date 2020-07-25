  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8493
  • Euro
    7,9944
  • Altın
    418,8370
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yargıtay'dan babalara "soyadı" müjdesi
Tarık Keskin terk edilmiş bir villada yakalandı
Kentte tehlike büyüyor! 2 günde 361 ev karantinaya alındı
Dünyada korona salgınında son 24 saat...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Edirne'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de bir otel yangın nedeniyle boşaltıldı
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: Bayramdan önce yatırılacak
BirGün Gazetesi yazarından rezil paylaşım! Ayasofya'yı hazmedemedi
Kovid-19'dan Brezilya'da 1156, Meksika'da 737, Hindistan'da 757 kişi daha öldü
Aysofya Camii'nin açılışı İran basınında! '100 yılın en önemli olaylarından'
Türk büyükelçiden ABD Başkan Yardımcısına Ayasofya ayarı!
Esed rejiminden İsrail'e füze! Gerilim hat safhada
2 bin saatlik görüntüler izlendi!
Türkiye'nin yerli otomobili İngiliz basınında!
İsrail'i panik sardı: Erdoğan'ı dinlerken ben bile ürperdim, kimse hafife almasın
Meteoroloji'den iki bölge için kritik uyarı!
Bingöl'de korkutan deprem!
Türkiye'den çok sert açıklama! Avrupa'nın şımarık çocukları...
Japonya basını, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazına geniş yer ...
Yemen'de el-Mehara kentinin girişleri Güney Geçiş Konseyi unsurlarının girişine kapatıldı
Kovid-19 vaka sayısında rekor artış
ABD'de İHA ihracatı politikası yenilendi
Ürdünlüler'den Türkiye'ye Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tebriği
25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:44:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:47:00

Hava durumu 25 Temmuz: Meteoroloji'den bölge bölge sağanak yağış uyarısı!

ABONE OL

Meteoroloji'den alına son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurtta diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Trabzon'un iç ve doğu, Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER