Marmara bölgesi dikkat! İstanbul için dolu uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi! O iller için sağanak yağış ve dolu uyarısı bekleniyor
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu, yağış ve dolu uyarısı geldi. Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde bazı illerimizde sağanak yağış ve dolu hakim olurken bazı illerimizde güneş yüzünü göstermeye devam ediyor. Meteoroloji, Marmara bölgesi için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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