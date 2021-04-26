Meteoroloji'den flaş uyarı! Toz taşınımı ve sağanak geliyor

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26 Nisan 2021 Pazartesi 07:50:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 07:50:00

Meteoroloji'den flaş uyarı! Gök gürültülü sağanak ve toz taşınımı geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüyor. Ülkenin büyük bir bölümü gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girmesi beklenirken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar için toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte 26 Nisan hava durumu raporumu...

Meteoroloji tarafından yayımlanan 26 Nisan son dakika hava durumu raporuna göre ülkenin büyük bir bölümü gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girmesi beklenirken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Adıyaman çevreleri ile sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar, akşam ve gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI

Suriye kaynaklı tozun Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla taşınacağı tahmin edilmektedir. Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Genellikle parçalı, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinde doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

Etiketler : YAĞMUR SAĞANAK TOZ AŞIMI
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