Meteoroloji'den fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bekleniyor

Çoğu birey planları dahilinde evden çıkmadan önce hava durumu raporlarına göz gezdiriyorlar. Özellikle kış aylarında daha fazla yapılan bu aktivite yaz aylarına gelindiğinde ise azalmaya başlıyor. Ancak bu sene Haziran ayına gelmemize rağmen sıcaklıkların düşük olması ve Meteoroloji'den sürekli yağış uyarıları gelmesi vatandaşları da konuyla ilgili araştırma yapmaya zorluyor. Meteoroloji'den de konuyla ilgili sık sık son dakika raporları geliyor. Son gelen rapor doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin yayınlandığı o raporlar…

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlandığı raporu ve hava durumu uyarılarını bu başlık altından takip edebilirsiniz…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Antalya'nın batı kıyıları, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini (12 - 18 Haziran 2019)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

(Sabah)