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01 Nisan 2022 Cuma 01:02:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 01:02:00

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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Marmara ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Orta Karadeniz'de ise rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, batısı güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : Meteoroloji Fırtına Orta Karadeniz
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